Inter ora c’è il Torino Poi triplo impegno in sette giorni

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Con i tre punti incassati ieri sera in Champions League, l’di Simone Inzaghi si prepara ad affrontare ildi Vanoli nella sfida di sabato sera. Dopo i granata, circa diecidi stop per le Nazionali. LAVORO – Archiviata la roboante vittoria di ieri sera contro la Stella Rossa in Champions League, l’continua a tenere alta l’attenzione in vista degli impegni in Serie A. Simone Inzaghi, con la formazione di ieri a San Siro ha fatto capire che le rotazioni saranno molto importanti per tutti, a partire dai big che non possono permettersi passi falsi. L’sarà impegnata sabato pomeriggio nella sfida contro ilche nelle ultime giornate ha frenato dopo un ottimo inizio di campionato. Dopo ildi Vanoli, ci sarà la settimana di “pausa” con gli impegni delle Nazionali.