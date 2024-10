Il talent dal passato Peccioli per la retorica

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Il Borgo dei Borghi diventa l’agorà dell’antica Grecia: tutto pronto per la finale del “Premioper la”, un moderno “” che riprende le antiche disfide retoriche elleniche e le fa viaggiare nel tempo fino ai giorni nostri. Il prossimo 17 ottobre la prima edizione del “Premioper la” renderà la Galleria dei Giganti una moderna agorà, nella quale otto finalisti, scelti tra una platea di oltre 60 partecipanti da tutta Italia, duellerà in un’arte, quella, che insegna come lo stile e la gentilezza disarmino la brutale violenza verbale e i modi maleducati. Un modo per riscoprire come mente aperta, tolleranza e disponibilità verso l’altro possano essere valori costruttori di un mondo migliore.