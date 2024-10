Grande Fratello sotto choc Ilaria lascia la casa | filtra una ipotesi sconvolgente

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Cos'è successo aClemente? La concorrente delhato temporaneamente ladi Cinecittà per motivi personali. Non si sa ancora quale sia stata la causa del suo allontanamento, anche se sui social circola un': secondo alcuni, la 31enne, specializzata in cybersecurity, sarebbe incinta. Se la voce venisse confermata,sarebbe la prima concorrente del reality di Canale 5 a essere incinta. Intanto, sul profilo social della 31 enne è comparsa una storia Instagram, probabilmente scritta da persone a lei vicine. Persone che gestiscono gli account della ragazza da quando lei è entrata nella. "Ci teniamo a ringraziare tutti per i messaggi ricevuti in queste ore - si legge nella storia -.sta bene e sarà lei eventualmente a spiegare la motivazione della momentanea uscita". La concorrente, quindi, non avrebbe alcun problema.