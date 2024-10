Esenzione del bollo totale per le auto storiche | quali sono e le differenze con quelle d’epoca

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Roma, 2 ottobre 2024 – Le, croce e delizia degli appassionati, costano in termini di tempo, attenzioni, soldi, ma regalano emozioni uniche: raduni, amicizie, tempo che si ferma, ricordi. A volte, poi, regalano anche piccoli vantaggi, come l'del, prevista per leche hanno compiuto 30 anni dalla prima immatricolazione, e cheiscritte all'A.S.I., l'motoclub Storico Italiano, o ai registri dicome Italiano Alfa Romeo, Italiano Fiat e altri. E' invece previsto uno sconto del 50% per i veicoli immatricolati fra i 20 e i 29 anni fa. Un parcodel valore di 104 miliardi Su 40,2 milioni diin circolazione, ben 10 milioni hanno più di 20 anni d’età, 5,9 milioni hanno un’età compresa tra 20 e 29 anni, mentre vi4.3 milioni diover 30.