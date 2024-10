È morto John Amos | l’attore si è spento ad agosto a 84 anni ma il figlio l’ha annunciato ora

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 2 ottobre 2024)è scomparso, per cause naturali, all’età di 84, nella sua casa di Los Angeles. La scomparsa risale allo scorso 21, ma ilKelly Christopherreso pubblico soltanto oggi. Un attore straordinario, che ha interpretato ruoli di prestigio come lo schiavo Kunta Kinte da adulto, nella serie “Radici” (1977), per il quale ottenne la nomination a un Emmy da adulto., l’annuncio del: “Era amato in tutto il mondo” Attraverso un comunicato ha detto: “È con sincera tristezza che vi comunico che mio padre è passato a miglior vita. Era un uomo gentilissimo e un cuore d’oro ed era amato in tutto il mondo. Molti fan lo considerano il loro padre televisivo. Ha vissuto una bella vita. La sua eredità vivrà nei suoi eccezionali lavori televisivi e cinematografici come attore”.