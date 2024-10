Dylan Dog Oldboy 26 | Ciak si uccide! Un tributo al mondo del cinema

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Il numero 51 della collanaDogdal titolosi! porta i lettori in un viaggio che mescola sapientemente horror eretrò, grazie alla sceneggiatura di Giuseppe Di Nardo e ai disegni di Luigi Siniscalchi. La storia vedecoinvolto in un’indagine inquietante che ruota attorno a una serie di omicidi commessi da un misterioso angelo della morte. L’ispettore Bloch chiede aiuto al suo vecchio amico, ma la situazione si complica quando una ricca ereditiera ingaggia l’indagatore dell’incubo per ritrovare un’antica pellicola. Questa pellicola si rivelerà essere molto più che un semplice film perduto: è la chiave di un mistero ben più oscuro e letale. Un punto di forza dell’albo è il botta e risposta trae la giovane e affascinante Madison, pieno di riferimentitografici che impreziosiscono il tono della storia.