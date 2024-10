Disoccupazione in calo al 62% ad agosto mezzo milione di lavoratori in più in un anno

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Nuovo dato positivo per lain Italia. Adil tasso di persone in cerca di lavoro ma che non riescono a trovare un impiego è sceso al 6,2%. Si tratta del dato più basso in assoluto dal 2007 in termini percentuali. Sono poco più di 1,5 milioni le persone disoccupate, undi quasidi individui rispetto allo scorso. In compenso il tasso di occupazione è rimasto stabile al 62,5%, segnalando quindi un aumento degli inattivi. I record occupazionali non quadrano però con la crescita bassa del Pil, in un Paese come l’Italia dove i due dati sono storicamente legati. Diverse teorie spiegano questa disconnessione, dalla bassa produttività agli errori di calcolo.ai minimi dal 2007 Cala ancora lain Italia. Le persone in cerca di lavoro ma che non lo trovano sono 1.588.