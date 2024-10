Contromisure | telecamere mirate e geolocalizzazione dei reati

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) PISA Una ricognizione, a partire dai dati dalladei, per capire come rafforzare il parcodi videosorveglianza urbana cittadina. La decisione è stata presa in un incontro tecnico svoltosi lunedì in prefettura e che, mai come adesso, risulta d’attualità . La spaccata al negozio Eredi Vincenti di Corso Italia ha infatti messo nuovamente il dito nella piaga: in via di Banchi è ben visibile una telecamera, peccato però che inquadri solo le logge e sia risultata del tutto inutile. Inservibili però sarebbero anche molti altri occhi elettronici cittadini, a cominciare da quelli che dovrebbero presidiare piazza Vettovaglie, solo per citare una delle aree maggiormente sensibili del centro cittadino in termini di sicurezza.