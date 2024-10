ChampionsShakhtar Donetsk-Atalanta 0-3

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) 20.37 Larga vittoria in trasferta dell'sullo Shakhtar. A Gelsenkirchen,0-3 per la Dea. i punti sono 4, dopo il pari casalingo con l'Arsenal. Lookman in gran spolvero.Prima conclude fuori,poi confeziona il cross che Djimsiti controlla e mette in rete (21'). Dopo chance di Samardzic, De Ketalaere e Zappacosta, il nigeriano colpisce la traversa poi centra il bersaglio su invito di Kolasinac (44'). Ripresa. Lo Shakhtar spreca con Konoplia. Tris di Bellanova di testa (48'). Altre occasioni nerazzurre, palo di Zappacosta.