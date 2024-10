CamminAndos | 6 ottobre al Parco del Cormor camminata contro il tumore al seno

Leggi tutta la notizia su udine20

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Nel mese rosa della prevenzione delal, Andos Udine organizza come da tradizioneInsieme, quarta edizione dellanon competitiva di sensibilizzazioneilal. L’appuntamento è per domenica 6, con partenza dalle 10, aldeldi Udine. Il percorso si snoda lungo sette chilometri all’interno dell’area verde ed è aperta a tutti: dai camminatori ed amanti del jogging, ai runner esperti, dagli atleti diversamente abili a tutti coloro che si vogliono far accompagnare dal proprio amico a quattro zampe. “Correre – spiega la presidente dell’Andos Udine, Mariangela Fantin -, è decisamente l’attività sportiva più ‘green’ in assoluto: è semplice e naturale infilarsi le scarpe da jogging e fare una bella corsa in mezzo alla natura.