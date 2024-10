ASCOLTI TV 1 OTTOBRE 2024 | DOMINA TEMPTATION ISLAND 226% E DOPPIA L’ULTIMA DEI LEONI DI SICILIA 129% BOTTO GRUBER92% DISASTRO AMADEUS 24%

Leggi tutta la notizia su bubinoblog

(Di mercoledì 2 ottobre 2024)TV 1• Martedì • Glitv del 1caratterizzati da alcuni speciali per la guerra tra Israele e Libano. Ecco glidi ieri. Gruppi R A I24H – xPT – x M E D I A S E T24H – xPT – x Tg1 Mattina – x Tg1 – x UnoMattina – 887 21.00 Storie Italiane – 749 19.10Storie Italiane – 848 17.50 E’ Sempre Mezzogiorno! – 1665 17.40 Tg1 + Economia – x + x La Volta Magazine – 1282 10.60La Volta Buona – 1222 12.10 Il Paradiso delle Signore – x Tg1 – x Pres. La Vita in Diretta – x La Vita in Diretta – x Reazione a Catena + Tg1 – 2558 19.96 + 2070 18.45 Reazione a Catena – 3738 22.68 Tg1 – x Cinque Minuti + Affari Tuoi – 4104 20.75 + 5274 24.69Idi– 2432 12.90 Porta a Porta – x Prima Pagina Tg5 – x Tg5 – x Mattino 5 News – 854 20.10 Mattino 5 News – 806 20.