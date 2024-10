Al via lo Youth Music Festival inaugurazione con le giovani star della scena musicale internazionale da Dziadek a LiLa

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Arezzo, 2 ottobre 2024 – Il pluripremiato violinista Giovanni Andrea Zanon, la talentuosaista polacca Weronikaalla viola per la prima volta ad Arezzo e il prodigio cineseal violoncello, insieme ai ballerini Ivana Bueno e Francesco Gabriele Frola del National Ballet di Londra e l’Orchestra dell’Arezzo“under 35”: saranno loro i protagonisti del concerto inaugurale in programma per sabato 5 ottobre ore 19 al Teatro Petrarca di Arezzo di “”, la rassegna diretta dallo stesso Zanon e arrivata alla sua V edizione che ha l’obiettivo di avvicinare il mondoa classica ai più. Danza ea si incontrano in un concerto speciale che propone il Concerto per violino No.