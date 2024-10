Addio a Merloni gigante dell’industria e della politica italiana

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Francesco, figura di spiccoe fondatore di Ariston, è deceduto nella sua casa di Fabriano (Ancona) all’età di 99 anni il 1 ottobre.è stato una delle personalità più influenti sulla scena industrialedel XX secolo. Ha contribuito in modo significativo allo sviluppo dell’economia nazionale. La sua scomparsa segna la fine di un’epoca, ma il suo lascito continuerà a influenzare le generazioni future. La nascita di un impero, nato il 17 settembre 1925 a Fabriano, è cresciuto in un’Italia segnata dalla Seconda Guerra Mondiale. Dopo essersi laureato in ingegneria, si dedica all’impresa di famiglia, un’azienda che si occupava inizialmente di produzione di bilance. Tuttavia,aveva ben altre ambizioni.