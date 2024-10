Tutto pronto per Marche Trail | tre giorni in sella alla scoperta del territorio

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 1 ottobre 2024) Porto Sant'Elpidio, 1 ottobre 2024 - È partito il contorovescia per, la trein bikepacking, dove i bagagli sono agganciati direttamentebicicletta con speciali borse (invece di utilizzare i portapacchi con borse laterali), immersi nella natura,delle bellezze del. Un’avventura sostenibile e leggera, con il minimo indispensabile, dal maremontagna, attraversando strade bianche e sterrate, vicoli dei borghi medievali e gustando tipicità. Non una gara, ma una sfida con se stessi. La settima edizione, organizzata come sempre dall’associazioneBikepacking, si svolgerà da venerdì a domenica. Oltre cinquecento gli iscritti, un numero che cresce di anno in anno; arrivano da ben tredici Paesi (rispetto alle tre nazioni dell’anno scorso).