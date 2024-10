Porsche distrutta dopo un incidente all’ospedale la donna sull’altra auto

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 1 ottobre 2024) Imola, 1 ottobre 2024 – Unasemie priva di ruote. Una Lancia Y con la lamiera accartocciata in mezzo al fosso a lato della strada. Imola -via turati È lo scenario che si presentava intorno alle 14un paurosoavvenuto in via Turati all’altezza di via Poiano. Praticamente incolumi i due giovani – sulla trentina – a bordo dell’sportiva. Ladi 61 anni che era sulla Lancia è stata portataMaggiore di Bologna con ferite giudicate non gravi (cosiddetto ‘codice giallo’). Secondo una primissima ricostruzione lapercorreva via Turati da via Selice verso via Laguna. In base alla dinamica, è presumibile che la velocità doveva essere sostenuta – ma andrà accertato – quando l’ha sbandato e si è ribaltata, andando a sbattere con il retro contro la Lancia Y che arrivava dalla parte opposta.