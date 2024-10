Piano antenne arriva il progetto Stasera la presentazione ai cittadini

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 1 ottobre 2024) Arcola (La Spezia), 1 ottobre 2024 – La bozza del tanto attesodellea Arcola verrà prsentatanella sala Pentagona alle 21. Un passaggio che gli abitanti aspettavano da tempoi, in particolare quelli della frazione di Fresonara che il 14 febbraio 2022, scoprirono nel mezzo del quartiere l’apertura di un grande scavo all’interno del quale doveva essere installata un’antenna dell’altezza di 18 metri del gestore di telefonia mobile Iliad ma ne fermarono la posa organizzando vibranti proteste e sit in. Nella procedura di installazione però si aprì una ‘falla’ in quanto ildellenon c’era. Il Comune di Arcola sebbene avesse le risorse a disposizione le aveva utilizzate per altri lavori impellenti sul territorio. Da allora lo strumento amministrativo per disciplinare l’installazione dei ripetitori venne richiesto da tutti.