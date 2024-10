Pamela Anderson assente dal documentario su Baywatch | Non voglio tornare indietro

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 1 ottobre 2024) A fine agosto è stato presentato After: Moment in the Sun, una docuserie in quattro parti prodotta da e disponibile su Hulu, che racconta alcuni retroscena di uno dei più iconici telefilm degli anni ’90. Alla premiere però mancavano due colonne portanti dello show: David Hasselhoff e, che sono anche gli unici del cast ad essersi defilati dalla partecipazione al. In quell’occasione Nicole Eggert, altro membro della squadra di bagnini più famosi della storia della televisione mondiale, ha dichiarato che la compagna di avventure non era presente semplicemente per un altro impegno preso precedentemente, ma la verità è un’altra e la stessal’ha raccontata ieri alla rivista Glamour: «Io con questonon ho nulla a che fare. Hanno implorato tutti quelli che mi circondano.