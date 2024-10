Oltre 100 missili balistici dall’Iran partito l’attacco contro Israele

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 1 ottobre 2024) Le sirene stanno risuonando in tutto, avvisando di un attacco imminente. Secondo le Idf,sono stati lanciativerso. Le sirene risuonano soprattutto nel centro e nel sud del Paese. I media iraniani riportano che a breve è attesa una dichiarazione da parte del Corpo delle Guardie della rivoluzione islamica. Le sirene di allarme antistanno suonando a Tel Aviv e nel centro di. Lo ha constatato l’ANSA sul posto e lo conferma l’Idf che in questa occasione ha inviato gli allarmi sui cellulari personali degli abitanti. Doppio attacco nel pomeriggio, probabilmente terroristici, questa sera inUno in un centro commericiale di Tel Aviv, l’altro alla metropolitana leggera di Giaffa.