Morte Bergamini concluso il processo | la sentenza inflitta una pesante condanna

(Di martedì 1 ottobre 2024) Sedici anni di reclusione. È ladecisa dalla Corte d’Assise di Cosenza per Isabella Internò, unica imputata per l’omicidio volontario dell’ex fidanzato, il calciatore rossoblù Denis. Ladel centrocampista del Cosenza risale a 35 anni fa, il 18 novembre 1989, lungo la Strada Statale 106, nei pressi di Roseto Capo Spulico. La Procura di Castrovillari, al termine della lunga requisitoria del procuratore capo Alessandro D’Alessio e del pm Luca Primicerio, aveva chiesto ladella Internò a ventitré anni di carcere e il riconoscimento delle aggravanti della premeditazione e dei futili motivi. Lo riporta l’Adnkronos. Per l’accusa,sarebbe stato soffocato mediante un mezzo soft e il suo corpo adagiato sull’asfalto in un secondo momento, quando era già morto, prima di essere sormontato in parte da un camion per simulare un investimento.