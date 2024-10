Medioriente ‘scontri diretti sul campo’

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di martedì 1 ottobre 2024) Il Partito di Dio ha confermato che non si sono verificati “scontrisul campo”, ma in una affermazione alla tv satellitare al-Jazeera, il responsabile del gruppo sciita libanese per i media, Mohammad Afif, ha detto che i miliziani sono “pronti allo scontro”. E ancora, secondo al-Arabiya, le Idf si sono spinte in terra libanese per “cinquecento metri”. In precedenza, una fonte della sicurezza libanese ha riferito ad Asharq Al-Awsat che “le forze israeliane non sono ancora entrate nel territorio libanese, nonostante l’annuncio delle Idf di essere impegnato in aspri combattimenti nel sud del Libano”. Aggiornamento ore 9.00 “Il Libano meridionale è pieno di terroristi e armi di Hezbollah.