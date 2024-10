Marotta | Ultras? Inter parte lesa nulla da temere! Allontanare criminalità

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 1 ottobre 2024)è statocettato a San Siro a pochi minuti dall’inizio di-Stella Rossa, seconda sfida della fase campionato della nuovissima Champions League. Ecco di seguito tutte le dichiarazioni rilasciate a Sky Sport INTEGGERRIMI – Giuseppeha parlato così prima di-Stella Rossa: «Come si pone l’nei confronti dell’indagine? Innanzitutto vorrei tranquillizzare tutti i nostri tifosi: come i magistrati hanno dichiarato, noi siamoe quindi non c’èda. Abbiamo garantito collaborazione e siamo totalmente a disposizione lo eravamo prima e a maggior ragione adesso. L’ha una direzione di sicurezza affidata a un ex funzionario dell’rodine pubblico che ha regolamenti molto stringenti, ma ci sono fenomeni spesso che sono fuori dal perimetro istituzionale e aziendale.