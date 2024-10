LIVE Sinner-Bu 6-3 1-2 ATP Pechino 2024 in DIRETTA | il cinese resta a contatto

Leggi tutta la notizia su oasport

30-30 Serve and volley di Bu disinnescato dal passante di dritto in avanzamento di Jannik. 30-15 Si spegne in rete il dritto lungolinea dell'altoatesino. 15-15 Pessima esecuzione della smorzata da parte di. 0-15 Prima la difesa in allungo, poi il rovescio incrociato in salto vincente dell'azzurro. 2-2 Game. A metà rete il rovescio di Bu, che torna ora alla battuta. 40-30 Jannik sbaglia l'esecuzione della volèe di dritto. 40-15 Sesto ACE dell'altoatesino. 30-15 Bu strappa il movimento del rovescio dal centro. 15-15 Jannik rimedia con la prima vincente. 0-15 Scambio prolungato chiuso dall'errore con il dritto di. 2-1 Game Bu. Con un ACE iltiene la battuta. 40-15 Il nastro trascina in corridoio la risposta di rovescio dell'azzurro. 30-15 Ennesimo errore gratuito con il dritto da parte di