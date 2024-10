LIVE Inter-Stella Rossa 2-0 Champions League calcio in DIRETTA | raddoppia Arnautovic

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 1 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA65? Sinistro di Maksimovic parato da Sommer. 63? Carlos Augusto spreca davanti al portiere. 61?che prova non mollare. 59? Goooooooooooooooool, i nerazzurri recuperano palla con Taremi che serve l’austriaco tutto solo,2-0. 57? Tiro di Zielinski sulla barriera. 55? Sinistro sbilenco di Maksimovic. 53? Maksimovic spreca un contropiede per la. 51? Sinistro di Krunic che finisce alto sopra la traversa. 49? Cross di Dumfries che non spaventa Glazer. 47? Momento di pressione della. 45? Inizia il secondo tempo! 21.52 Finisce il primo tempo con l’in vantaggio ma non al massimo delle condizioni, sfiora più volte il raddoppio ma anche il gol del pareggio della. A tra poco per la ripresa! 47? Finisce il primo tempo,1-0.