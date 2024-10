Le nuove sneaker di ottobre sono tantissime bellissime e coloratissime

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di martedì 1 ottobre 2024) Sotto il profilo delleuomo releaseè un mese ricchissimo. Inizia la stagione dell'NBA, ci si allena per la Maratona di New York del 3 novembre. Halloween è tra gli obiettivi principali di quasi ogni brand di scarpe da ginnastica che si rispetti nell'ambito delle customizzazioni e collezioni. Lo sport dell'autunno richiama sia running che la corsa nonostante il meteo non sempre dalla nostra parte. Leuomo che vogliamo segnalarvi in uscita nel mese dihanno tutte una marcia in più: vuoi per la tecnologia sempre più avanzata al servizio della performance, vuoi per la componente creativa data dalle firme delle collabo. Da Jae Tips x Saucony a Nigo per Nike passando a The Basement x New Balance. Happy scrolling, happy shopping.