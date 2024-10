La popstar preoccupa i fan per il repentino ed estremo dimagrimento E c' è chi ipotizza che sia ricorsa a dei farmaci per ottenere il risultato

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di martedì 1 ottobre 2024) Negli ultimi mesi è tornata a far parlare di sé, ma non tanto per la sua musica. Christina Aguilerai fan per la repentina perdita di peso, svelata con nonchalance sui social. Ladi 43 anni ha mostrato evidenti segni didurante un evento al Barry’s Bootcamp di West Hollywood, a Los Angeles, dove ha festeggiato il 25° anniversario del suo album di debutto. Nel video dell’evento postato sui social, Christina è apparsa in una tuta attillata e stivali di pelle, scatenando un acceso dibattito tra chi la difende e chi esprime dubbi sul suo aspetto.