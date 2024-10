Il New Jersey ospiterà il primo SummerSlam di due notti nel 2025

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di martedì 1 ottobre 2024) Grande annuncio della WWE: il Premium Live Event più importante dell'estate si terrà sabato 2 e domenica 3 agosto. WWE, parte di TKO Group Holdings (NYSE: TKO), e la NewSports and Exposition Authority (NJSEA) hanno annunciato oggi che il MetLife Stadium del Newilin due serate, sabato 2 e domenica 3 agosto. In attesa della data di vendita generale dei biglietti per, che sarà annunciata in seguito, i fan possono registrarsi ora per ricevere un'esclusiva offerta di prevendita visitando il sito https://www.wwe.com/-presale. "Il governatore del NewPhil Murphy e l'intero team della NJSEA sono stati partner fenomenali, ospitando diversi grandi eventi UFC negli ultimi anni, tra cui il