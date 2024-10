Il Napoli di Conte | le considerazioni di Arrigo Sacchi

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di martedì 1 ottobre 2024) Ildi: di seguito il commento disulle pagine della Gazzetta dello Sport di oggi. “Ho visto ilbattere il Monza e mi è piaciuto il modo in cui lo ha fatto. Ha dominato il campo, ha tenuto in pugno la partita, ha mostrato personalità. Ho avuto la prova, ma sinceramente non ne avevo bisogno, che Antonioè un grandissimo allenatore e, soprattutto, che migliora in continuazione. Se uno guarda iladesso, ci vede la sua mano. Ci sono certi movimenti, certi dettagli che non possono sfuggire, a cominciare da un’attenzione maniacale in fase difensiva e da un pressing che poche squadre italiane sanno portare con le stesse intensità e tempistica”. L’entusiasmo dei tifosi del“Fa benissimo,, a spegnere l’entusiasmo e a non voler parlare di scudetto. Vive in una città passionale, se getta benzina sul fuoco fa soltanto un danno.