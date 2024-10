Il ddl sicurezza è populista e illiberale | i penalisti in stato di agitazione

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di martedì 1 ottobre 2024) Il “pacchetto” approvato il 18 settembre alla Camera dei deputati “rivela nel suo complesso e nelle singole norme una matrice securitaria sostanzialmente, profondamentee autoritaria, caratterizzata da uno sproporzionato e ingiustificato rigore punitivo nei confronti dei fenomeni devianti meno gravi ed ai danni dei soggetti più deboli”. Lo afferma la giunta dell’Unione delle Camere Penali Italiane in un comunicato del 30 settembre in cui proclama ufficialmente lodi, già in passato deliberato nel novembre 2023 e nel gennaio 2024 durante la gestazione dei vari provvedimenti del ddl.