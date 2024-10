Handbike Giagnoni secondo a Pioltello | la vittoria del Giro è più vicina

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 1 ottobre 2024) Prato, 1 ottobre 2024 - “Penso di aver ottenuto un buon piazzamento. Mi sto preparando in vista della tappa di domenica prossima e dell'ultima: resto fiducioso”. Parola di Christian, che pur predicando prudenza (perché anche la scaramanzia ha il suo peso, nello sport) vede sempre piùladeld'Italia. Il quarantottenne di Montemurlo si è piazzatonella tappa svoltasi pochi giorni fa a, in Lombardia, e può presentarsi agli ultimi due appuntamenti da una posizione di forza. A qualche anno dall'ultima volta (in quanto di recente aveva preferito concentrarsi maggiormente sulle competizioni internazionali, ndr) l'ex-capitano dell'Hockey Prato è infatti tornato a disputare la “corsa in rosa”, che è sempre stata di fatto il suo “terreno di caccia”.