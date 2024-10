Grande Fratello 2024 news ultim’ora | eliminato e nomination di ieri sera 30 settembre quinta puntata

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di martedì 1 ottobre 2024) Si è da poco conclusa ladel, il reality show di successo condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Vediamo nel dettaglio tutto quello che è successo nelladel GF andata in onda lunedì 30con le ultime. Il racconto della diretta della 5adeldi lunedì 30Ladeldi lunedì 30è stata ricca di emozioni e colpi di scena. A cominciare dallo scontro scoppiato in diretta tra Jessica Morlacchi e Yulia. Tra le due non scorre buon sangue e se ne sono dette di tutti i colori costringendo anche l’intervento di Alfonso Signorini. Spazio poi ad Helena Prestes: la modella brasiliana divide la casa per i suoi comportamenti al punto da essere ripresa dallo stesso Enzo Paolo Turchi.