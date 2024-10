Ex militare Accademia navalesera Moby Prince ' non c' era nebbia'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 1 ottobre 2024) "Si vedeva fuoco, e una cosa che voglio precisare è che lanon c'era, perché era tutto chiarissimo. Laè venuta fuori dopo, secondo me, in forma di fumo, di condensa con le fiamme" dopo l'impatto, "e allora sì che non si vedeva a tre metri, quattro metri, con i nostri fari non si vedeva più nulla perché c'era questo grande fumo nel mare. Laperò non c'era". Lo ha detto Massimo Vernace, ex marinaio di leva presso l'navale di Livorno audito oggi dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sulle cause del disastro del traghetto, 140 vittime a bordo la notte del 10 aprile 1991 nell'impatto con la petroliera Agip Abruzzo. "Non c'è mai stataquella sera - ha anche detto Vernace - Per tanti anni mi stizziva sentire dire autorità o esperti, che quella sera c'era, invece non c'era".