Data center e privatizzazioni | cosa c’è dietro l’incontro tra Meloni e l’a d del fondo Blackrock

(Di martedì 1 ottobre 2024) Da quando siede a Palazzo Chigi, Giorgiaha evidentemente cambiato idea sul peso della finanza privata nelle politiche pubbliche. Nel giugno di due anni fa, a Marbella, davanti ai militanti del partito spagnolo Vox, la leader di Fratelli d’Italia gridava il suo “No alla grande finanza internazionale”. Oggi invece, da premier, la stessaimbastisce trattative per conto dello Stato italiano proprio con i più importanti fondi d’investimento di Wall Street. Dopo aver favorito la vendita della rete di Tim a Kkr, la presidente del Consiglio ha intensificato i contatti in particolare conche gestisce asset per 10mila miliardi di dollari, pari a quasi cinque volte il Pil dell’Italia. Ieri, lunedì 30 settembre,ha ricevuto nei suoi uffici Larry Fink, presidente e amministratore delegato di