Champions League l’Atalanta in casa dello Shakthar | Ruggeri fermo per il ginocchio

(Di martedì 1 ottobre 2024) Bergamo – Domani pomeriggio alle 18.45sarà di scena, per la seconda giornata di, in Germania, alla Veltins Arena di Gelsenkirchen, impianto da 60mila posti (dove gioca lo Schalke 04) che ospita le gare europee interne degli ucrainiDonetsk. Partita particolare, perché di fatto si giocherà in una sorta di campo neutro, in un stadio enorme dove non è atteso un pubblico altrettanto importante (saranno poco più di 500 i tifosi bergamaschi presenti nel settore ospiti). Dea volata a Gelsenkirchen senza gli infortunati Hien e Toloi in difesa, bloccati da infortuni muscolari, e a centrocampo Brescianini, out fino a novembre anche lui per problemi muscolari, e, che ieri non è partito con il gruppo a causa di una gonalgia alsinistro che lo mette a rischio anche per sabato contro il Genoa.