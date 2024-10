Caso Boccia-Sangiuliano l’ex ministro nel panico | cosa ha raccontato ai magistrati

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di martedì 1 ottobre 2024), dopo aver depositato denuncia nei confronti di Maria Rosaria, è stato sentito dalla Procura di Roma. Cos’ha detto Se da un latoè indagato per rivelazione di segreti d’ufficio e peculato, dall’altro Maria Rosariaè stata denunciata dallo stesso exper violenza o minaccia a corpo politico e lesioni aggravate. In questo contesto, quindi, l’uomo è stato ascoltato ieri dalla Procura di Roma per ben quattro ore: ecco le inaspettate dichiarazioni.nel: le ultime novità suldel(cityrumors.it / ansafoto)Ad ascoltaresono stati il procuratore Francesco Lo Voi, la pubblico ministero Giulia Guccione e l’aggiunto Giuseppe Cascini.