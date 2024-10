Atp Pechino Sinner batte Bu e vola in finale | affronterà Alcaraz

Leggi tutta la notizia su lapresse

(Di martedì 1 ottobre 2024) Janniktorna inall’Atp 500 di, un anno dopo il successo che ha dato il via alla sua scalata alla vetta. L’azzurro, numero uno del mondo, ha battuto in semiil cinese Bu Yunchaokete col punteggio di 6-3 7-6. L’altoatesino ha avuto la meglio in poco più di due ore di gioco. Ad attenderlo inlo spagnolo Carlosche nella prima semiha invece battuto, sempre in due set, il russo, Medvedev. La sfida è in programma domani, mercoledì 2 ottobre, alle ore 11 italiane.