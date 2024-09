Virtus Pajola Morgan e Polonara le certezze

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 30 settembre 2024) Milano perde a Trieste e con tutto il rispetto per la formazione giuliana questo risultato rafforza il monito che Luca Banchi ha lanciato sabato sera al termine della trasferta dellaa Trapani. Le formazioni che non partecipano all’Eurolega hanno la possibilità di iniziare prima la preparazione estiva, mentre per un accordo tra i giocatori che militano nella massima competizione europea e che la organizza hanno al massimo 5-6 settimane per assemblare la nuova squadra e sono più indietro rispetto a chi ha iniziato a lavorare prima di Ferragosto approfittando anche del fatto che quest’anno l’attività delle squadre nazionali è stata ridotta. Combinato disposto di questa situazione è che ci sono squadre più avanti nel trovare una nuova chimica e formazioni come l’Olimpia e la V nera che sono molto più indietro e devono arrangiarsi.