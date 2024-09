Vigili del Fuoco al via l’era D’Agostino | mission salvare le persone

Leggi tutta la notizia su anteprima24

Passaggio di consegne al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Avellino tra il Comandante Mario Bellizzi che, dopo quattro anni di onorato servizio nella sua terra è pronto a prendere l'incarico a Benevento e il Primo Dirigente Maria Angelina Russo, di origini beneventane che guiderà i Caschi rossi irpini. Quattro anni in trincea per Bellizzi che ricorda come sia finalmente avvenuto il trasferimento tra la vecchia Caserma di via Annarumma e quella attuale di via Zigarelli che risponde meglio alle esigenze del Corso, ma soprattutto interventi h24 ogni giorno dell'anno, con un ricordo particolare alla tragedia di Aqualonga e alle sue 40 vittime, senza dimenticare le emergenze sanitarie nazionali a cui i Vigili del Fuoco non hanno mai fatto mancare il proprio contributo.