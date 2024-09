Verissimo Manuel Bortuzzo | Ho avuto dei brutti periodi piangevo la notte Aldo Montano? Gli devo tutto perché…

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di lunedì 30 settembre 2024) Ospite di una nuova puntata di. Nel salotto di Silvia Toffanin il nuotatore paralimpico, medaglia di bronzo nei 100 metri rana SB4, ha parlato del suo stato d’animo dopo la tragedia avvenuta a Febbraio 2019. Come ricordiamo,a causa di uno scambio di persona fu vittima di una sparatoria. La lesione spinale lo ha lasciato semi-paralizzato: Mi sono sentito solo, hodei, avevo paura di uscire. Dicevo agli altri che andavo ad allenarmi, ma poi non lo facevo,la. Dovevo essere una figura positiva per tutti, ma dentro stavo malissimo. Per le persone che mi hanno rovinato la vita? Ad oggi non lo so, porterei loro la medaglia delle Paralimpiadi. Si può perdonare, anche se è solo una scusa per andare avanti. Non sapevo come far arrivare alle persone quello che provavo davvero.