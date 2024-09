Venom | The Last Dance nuovo spot mostrano il personaggio misterioso di Rhys Ifans e altro ancora

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di lunedì 30 settembre 2024): TheildiSe la Sony Pictures ha intenzione di preparare il terreno per Spider-Man 4 con: The, potrebbe rivelarsi cruciale per l’intero MCU quanto Deadpool e Wolverine (non ci saremmo mai aspettati di dirlo). Non manca molto per scoprirlo ma, nel frattempo, sono stati rilasciati due nuovitelevisivi del prossimo threequel. Il primo presenta solo alcuni frammenti di filmati inediti, tra cui un esclusivo colpo di testa potenziato da Symbiote e il divertimento a Las Vegas con la signora Chen. Il secondo mostra Eddie Brock che interagisce con ildie con il suo giovane figlio.