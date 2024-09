Uragano Helene media | almeno 93 morti negli Usa Senza corrente milioni di persone

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 30 settembre 2024) Roma, 30 settembre 2024 – L’Stati Uniti ha provocato93. Colpita in particolare la Carolina del Nord. Lo riportano iUsa, ricordando cheha toccato terra giovedì notte nella regione di Big Bend in Florida comedi categoria 4. Un fermo immagine mostra un giornalista mentre entra in acqua per salvare una donna bloccata, durante una diretta sull', 30 settembre 2024. +++ATTENZIONE LA FOTO NON PUO' ESSERE PUBBLICATA O RIPRODOTTAL'AUTORIZZAZIONE DELLA FONTE DI ORIGINE CUI SI RINVIA+++ NPK Ma il bilancio delle vittime potrebbe essere ancora più alto, dato che decine dirisultano disperse. Non solo:diin 10 stati risultano ancora. Nel Tennessee orientale, duramente colpito dall’, le inondazioni hanno inghiottito interi quartieri.