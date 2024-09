Tuttosport – Indossare la maglia Juve è la cosa più bella del mondo Su Dybala…

Leggi tutta la notizia su justcalcio

2024-09-30 TORINO – Andrea Cambiaso è stato protagonista di una speciale conferenza stampa, infatti il centrocampista dellantus ha risposto alle domande non da giornalisti ma da giovani tifosi. Il giocatore della Nazionale alla domanda suconsiglierebbe ad un giovane che vuoel inseguire i suoi sogni anche lontani dal calcio: "Qualsiasiche tu fai, tu studi, giochi a calcio, giochi a basket, giochi a cricket, qualsiasiche fai devi essere appassionato, devi avere la passione, devi cercare di dare tutto te stesso, ecco. Io nel mio caso ho dato veramente tutto me stesso per essere qua e poi sono stato anche fortunato, però insomma, trovare una passione e cercare di fare tutto il possibile per raggiungere il tuo sogno".