The Penguin episodio 2 recap | Episodio 2 | Sofia Falcone si scatena e i piani di Oz vanno a rotoli in Inside Man | Sofia Falcone è scatenata e i piani di Oz vanno a monte

(Di lunedì 30 settembre 2024) The2:sie idi Ozin “Man”:ta e idi OzIl secondode Theci porta nel manicomio di Arkham doveincontra suo fratello Alberto. Tuttavia, il suo dito è scomparso e gli viene sparato un colpo di pistola; il tutto è un’allucinazione di cuisoffre durante un’intensa sessione di terapia con lo psichiatra Dr. Julian Rish. Oz, intanto, incontra Sal Maroni in carcere e rischia di essere smascherato. Dopo la morte di Alberto, Luca, il fratello di Carmine, è stato nominato capo della famiglia e Oz intende rubare le Gocce e venderle per conto di Sal. Tuttavia, il piano va storto e Oz è costretto a trovarsi sul camion che sta per essere attaccato dagli uomini di Sal; il cattivo si salva in tempo e uccide alcuni dei suoi compagni.