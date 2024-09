Spogliatoi il coach | Ottima la difesa nei due quarti centrali Ero emozionato per questo debutto Volevamo regalare una gioia a società e tifosi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 30 settembre 2024) E’e ancora carico diin sala stampa Emanuele Di Paolantonio (foto), al termine del suo primo successo da allenatore della Benedetto, valso i primi due punti della stagione. Era importante cominciare bene, per mille motivi, la Sella ci è riuscita, lanciando un segnale alle avversarie e al campionato. "Ho provato una forte emozione – esordisce così il tecnico abruzzese –. Ci tenevo tanto a vincere, al miosu questa panchina e davanti al nostro pubblico, che ringrazio: ci ha dato una mano enorme, soprattutto all’inizio, quando eravamo in grande difficoltà". Disegna la partita Di Paolantonio: una Cento a due facce, di rincorsa nei primi 20 minuti, dopo un avvio horror, compatta e solida nel secondo tempo, dove la fiducia è arrivata tutta in una volta.