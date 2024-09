Silvio Berlusconi | emesso francobollo commemorativo in suo onore

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di lunedì 30 settembre 2024) Il 29 settembre 2024, giorno in cui ricorre il compleanno di, Poste Italianeunstampato in 350 mila copie per ricordare l’ex premier italiano nonché fondatore del gruppo televisivo di Cologno Monzese, Mediaset., arrivaNell’immagine, l’ex premier italianoappare in giacca nera con le bandiere di Italia ed Europa sullo sfondo. Un modo per ricordare il suo forte attaccamento al Parse e soprattutto all’Europa, sia come cittadino che come uomo delle istituzioni. Tiratura e costi delin ricordo diPoste Italiane ha, in concomitanza con il giorno del compleanno del fondatore di Forza Italia e del gruppo televisivo Mediaset ilper, scomparso il 12 giugno 2023.