Scandalo Wada | toh che file ha perso l' agenzia anti-doping che vuole affondare Sinner

(Di lunedì 30 settembre 2024) Dopo la decisione di fare ricorso al Tas di Losanna, lasta conducendo una vera e propria battaglia politica. Dagli Stati Uniti in molti si stanno mobilitando per far emergere i lati oscuri dell'. Il New York Times, per esempio, ha svelato che a causa di una serie di problemi tecnici poche settimane prima delle Olimpiadi di Parigi i database dellasono andati in tilt. L', infatti, ha smarrito i dati di almeno 2mila casi e hatraccia di oltre 900 risultati di test di atleti accusati di aver infranto le regole. Ma c'è dell'altro. A causa di questo crush informatico, lanon è più stata in grado di determinare quali casi avrebbe dovuto monitorare e se stesse monitorando in modo corretto i casi di quegli atleti che erano attesi a Parigi 2024. In sintesi: lapotrebbe aver lasciato gareggiare alle Olimpiadi degli atleti dopati.