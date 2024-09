Portuense vince la noia Nella ripresa meglio il Faro

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 30 settembre 2024): Cattozzo, Masu, Mariani Batista, Masiero, Alberi, Taroni, Formigoni (12’st Gaiani), Renzi, Melandri, Braghiroli, Faccani (12’ st Staine). All. Mariani.: Pisi, Fabbri, Landi, Dozzi, Essoufyani, Lensi Daniele (29’st Dahbi), Bazzani (36’st Peri), Masinara, Lenzi Mattia, Satalino, Garni. All. Zanini. Arbitro: Nicola Casadio di Ravenna. Note: ammoniti Staine e Daniele Lenzi. PORTOMAGGIORE Partita avara di bel gioco, nel primo tempo prevale lahanno debuttato i nuovi acquisti Mariani Batista e Staine, ancora ai box Fantoni, Borsetti e Luciani, mentre campionato finito per il portiere Lofiego, che si è fratturato il malleolo. Il primo squillo è di marca rossonera, direttamente su calcio d’angolo battuto dallo specialista Melandri sul primo palo, Fabbri di testa nel tentativo di pulire l’area centra la traversa.