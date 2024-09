Outlander 8 | le star celebrano la fine delle riprese della serie

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di lunedì 30 settembre 2024) Sono finalmente terminate ledell'ottava e ultima stagioneche ha conquistato milioni di spettatori nel mondoz ha annunciato ufficialmente che la produzione dell'ultima stagione diè stata finalmente completata, dopo oltre nove mesi di. Per celebrare la conclusioneproduzione, il canale televisivo ha anche condiviso una nuovadi foto del dietro le quinte, che ritraggono il cast principale durante il loro ultimo giorno sul setstorica di successo. Pur essendo unadall'ambientazione storica,abbraccia generi diversi, come il sentimentalismo, la fantascienza e l'avventura in un unico racconto epico. Segue la storia di Claire Randall, infermiera di guerra del 1945, che viene misteriosamente trasportata indietro nel tempo fino