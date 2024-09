NM Live – Napoli | Politano intoccabile Buongiorno sta facendo benissimo Manganiello peggiore in campo ieri

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di lunedì 30 settembre 2024) NM– Antonio Petrazzuolo, Cristian Bucchi, Mario Zaccaria, Rubens Pasino, Salvatore Esposito e Rosario Pastore hanno partecipato a “MAGAZINE”, trasmissione radiofonica che approfondisce i temi sul Calcioproposti daMagazine.com, in onda dal lunedì al venerdì, su Radio Punto Zero, per il consueto punto sugli azzurri. Questi i loro interventi riportati da TerzoTempo.Com: NM– Petrazzuolo: “, il gruppo è unito e tutti sono con Conte,è uno dei migliori difensori in circolazione” Il dir. ANTONIO PETRAZZUOLO: “Voglio omaggiare Pasquale D’Angelo e i ragazzi della Curva. Ilha fatto una vittoria big, da squadra quadrata. Giudicando l’andamento stagionale, si vede un gruppo unito, tutti sono con Conte.