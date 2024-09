Milan Luka Jovic è fuori dai piani di Paulo Fonseca | a gennaio sarà addio? La situazione

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di lunedì 30 settembre 2024)sembradagli schemi tattici di. Ail serbo saluterà il club rossonero? Salvatore di Stefano Pioli in tante occasioni nella scorsa stagione,sembrava rinato alla corte del. I goal cominciavano ad arrivare e ai tifosi cominciava a ricordare il vago ricordo di quel giocatore voluto fortemente dal Real Madrid qualche anno fa. Arriva, arriva Tammy Abraham e il serbo non trova più spazio. Escluso dalla lista per la Champions League e praticamente solo uno scampolo di gara in campionato. Forse un buco nell’acqua da attribuire agli stessi rossoneri, vista la decisione di esercitare la clausola per il rinnovo del contratto dell’ex Fiorentina.