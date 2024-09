Matteo Berrettini per ora in tabellone a Shanghai Esordio non semplice poi 2 turno da brividi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 30 settembre 2024)è inserito per il momento nelprincipale del Masters1000 di. Il tennista romano, ritiratosi negli ottavi di finale dell’ATP500 di Tokyo per un problema agli addominali, potrebbe non giocare anche in Cina e quindi la sua presenza nel main draw da definire provvisoria. Ne sapremo di più nelle prossime ore. Resta il fatto che il percorso del nostro portacolori sia assai impegnativo. Nel primola sfida contro l’australiano Christopher O’Connell è da considerare alla portata di unin condizione, ma già se si dovesse presentare con criticità si tratterebbe di un ostacolo complicato. Nel secondoeventuale, il coefficiente di difficoltà sale a dismisura dal momento che l’avversario è il danese Holger Rune, in crescita questa settimana proprio a Tokyo.